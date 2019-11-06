K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 86: Mörderisches Miststück
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Nachdem ein Mann vor einem Hotel erschossen wurde, führt die Spur zu einer verheirateten Frau, die eine kurze Affäre mit dem Opfer hatte: Die attraktive Blondine gesteht ohne zu zögern den Mord, der Tote hatte sie angeblich mit delikaten Sexfotos erpresst. Aber sie kann es nicht gewesen sein, denn zum Tatzeitpunkt war sie definitiv nicht in der Nähe des Tatorts. Warum hat sie gelogen? Rechte: Sat.1
