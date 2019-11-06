Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Frauenpower

SAT.1Staffel 3Folge 97vom 06.11.2019
Mörderische Frauenpower

Folge vom 06.11.2019

Eine junge Frau liegt ermordet am Straßenrand, sie wurde aus einem fahrenden Wagen gestoßen. Die Ex-Prostituierte gründete zusammen mit Freundinnen eine Autowaschanlage mit Spezialservice: Nur mit einem Bikini bekleidet kümmern sie sich um die Autowäsche ihrer Kunden. Es scheint, als wäre die Tote nicht das einzige Opfer, Fotos zeigen die Leiche einer weiteren Teilhaberin ... Rechte: Sat.1

