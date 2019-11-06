Mörderische FrauenpowerJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 97: Mörderische Frauenpower
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine junge Frau liegt ermordet am Straßenrand, sie wurde aus einem fahrenden Wagen gestoßen. Die Ex-Prostituierte gründete zusammen mit Freundinnen eine Autowaschanlage mit Spezialservice: Nur mit einem Bikini bekleidet kümmern sie sich um die Autowäsche ihrer Kunden. Es scheint, als wäre die Tote nicht das einzige Opfer, Fotos zeigen die Leiche einer weiteren Teilhaberin ... Rechte: Sat.1
