Gefangen im SchlaraffenlandJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 107: Gefangen im Schlaraffenland
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kommissare Rietz und Naseband werden unbemerkt nach Ladenschluss in einem Großmarkt eingeschlossen. Kurz darauf beobachten sie einen Überfall auf den Filialleiter. Dabei geraten sie selbst in Gefahr, denn die Ermittler sind mit den Gangstern am Tatort eingeschlossen. Sie versuchen, den brutalen Räubern eine List zu stellen und die Geisel zu befreien ... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1