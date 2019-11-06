Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der perverse Exhibitionist

SAT.1Staffel 4Folge 119vom 06.11.2019
Folge 119: Der perverse Exhibitionist

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Aufruhr in einer Tanzschule: Im angrenzenden Park belästigt ein Exhibitionist die Schülerinnen. Schließlich kommt es sogar zu einem Vergewaltigungsversuch. Den Kommissaren gelingt es, den Triebtäter zu stellen. Doch er hat ein Alibi für die Tatzeit der versuchten Vergewaltigung. Es muss also einen zweiten Täter geben - und der hat bereits das nächste Opfer in seinen Fängen ... Rechte: Sat.1

