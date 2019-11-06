Der gequälte StiefsohnJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 124: Der gequälte Stiefsohn
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kommissare erwischen einen Jungen beim Diebstahl. Er will seiner Mutter zum Geburtstag eine Tasse mit der Aufschrift "Mutti ist die Beste" schenken. Als die Kommissare ihn nach Hause bringen, macht sein tyrannischer Stiefvater ein Drama um die Angelegenheit. Am nächsten Tag verunglückt der 16-Jährige mit dem Auto seines Stiefvaters tödlich. Die Bremsschläuche wurden durchgeschnitten ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1