Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Entführung zum Geburtstag

SAT.1Staffel 4Folge 126vom 06.11.2019
Entführung zum Geburtstag

Entführung zum GeburtstagJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 126: Entführung zum Geburtstag

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gerichtsmediziner Alsleben hat Geburtstag. Die Kommissare Naseband und Rietz haben eine besondere Überraschung: Eine strippende "Krankenschwester" soll dem Doc den Abend versüßen. Doch das erotische Geschenk wird zur tödlichen Falle. Die Stripperin schaltet den Gerichtmediziner mit K.O.-Tropfen aus und kidnappt ihn. Ein Einsatzkommando startet die Suche nach dem Gerichtsmediziner ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen