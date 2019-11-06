Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das ausgesetzte Baby

SAT.1Staffel 4Folge 138vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Im K11 wird ein Baby ausgesetzt. Da die Kommissare das Kind nicht betreuen können, gibt Kommissar Grass es vorübergehend in die Obhut seiner Mutter. Die leiblichen Eltern des Kindes können rasch ermittelt werden: Ein junges, russisches Ehepaar, das von einer Schlepperbande nach Deutschland gebracht wurde ... Rechte: Sat.1

SAT.1
