Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Geheimnis einer Domina

SAT.1Staffel 4Folge 141vom 04.02.2026
Geheimnis einer Domina

Geheimnis einer DominaJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 141: Geheimnis einer Domina

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein Immobilienmakler wird von seiner Sekretärin als vermisst gemeldet. Die Spur führt zu einer seiner Kundinnen, mit der er am Vorabend seines Verschwindens einen Termin hatte. Es stellt sich heraus: Die junge Frau arbeitet als Domina und der Vermisste war einer ihrer Freier ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen