K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 163: Kommissarin Rietz' letzter Kampf
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine junge Frau wird auf dem Parkplatz eines Fitnesscenters tot aufgefunden. Sie wurde zu Tode geprügelt. Die Kommissare finden heraus, dass die Tote ein Verhältnis mit dem verheirateten Chef des Fitnesscenters hatte. Kurz darauf wird auch er ermordet. Alexandra Rietz ermittelt undercover im Fitnesscenter und kommt einem dunklen Geheimnis auf die Spur ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1