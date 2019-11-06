Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissarin Rietz' letzter Kampf

SAT.1Staffel 4Folge 163vom 06.11.2019
Kommissarin Rietz' letzter Kampf

Folge 163: Kommissarin Rietz' letzter Kampf

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Frau wird auf dem Parkplatz eines Fitnesscenters tot aufgefunden. Sie wurde zu Tode geprügelt. Die Kommissare finden heraus, dass die Tote ein Verhältnis mit dem verheirateten Chef des Fitnesscenters hatte. Kurz darauf wird auch er ermordet. Alexandra Rietz ermittelt undercover im Fitnesscenter und kommt einem dunklen Geheimnis auf die Spur ... Rechte: Sat.1

