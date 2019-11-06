K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 170: Girlband in Gefahr
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Sängerin einer Girlband bricht bei den Proben für einen Videodreh zusammen. Jemand hat heimlich Ecstasy in ihr Getränk gemischt. Ein verrückter Fan, der die Girlband schon lange verfolgt, gerät unter Verdacht. Während ihn die Kommissare befragen, wird die Sängerin entführt. Wer steckt hinter den Anschlägen auf die junge Frau? Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1