Künstler in TodesangstJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 186: Künstler in Todesangst
20 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein Künstler wird bei seiner Ausstellungseröffnung beinahe von einem Spind erschlagen. Schon seit mehreren Monaten ist der Mann Opfer kleinerer Unfälle. Der Nachbar des Künstlers gerät unter Verdacht: Er hatte ihm seine Werkstatt verkauft. Doch nun ist er entsetzt vom ausschweifenden Lebensstil des Künstlers und will ihn aus dem Haus ekeln ...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1