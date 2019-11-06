Fahrradkurier NasebandJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 194: Fahrradkurier Naseband
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein ominöser Fahrradkurier verteilt Falschgeld an Obdachlose. Die Kommissare stehen unter Druck, denn das Thema ist ein gefundenes Fressen für die Presse. Jeden Tag gibt es neue Schlagzeilen über den modernen "Robin Hood". Um ihm auf die Schliche zu kommen, ermittelt Kommissar Naseband verdeckt als Fahrradkurier. Doch sein neuer Job wird zu einem lebensgefährlichen Einsatz ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1