Ein Callboy für die Kommissare

SAT.1Staffel 4Folge 196vom 06.11.2019
Folge 196: Ein Callboy für die Kommissare

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein verheirateter Anwalt wird grausam hingerichtet. Sein dunkles Geheimnis: Er war bisexuell und hatte eine Affäre mit seinem Schwager. Kurz darauf geschieht ein weiterer Mord. Der Killer scheint es auf homosexuelle Paare abgesehen zu haben. Die Spur führt zu einem Internet-Callboy. Michael Naseband und Gerrit Grass geben sich als schwules Pärchen aus und wollen den Täter stellen ... Rechte: Sat.1

SAT.1
