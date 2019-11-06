Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissar im Zwiespalt

SAT.1Staffel 4Folge 21vom 06.11.2019
Kommissar im Zwiespalt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 21: Kommissar im Zwiespalt

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine erfolgreiche Profi-Turnerin wird Opfer eines Anschlags und wird den Rest ihres Lebens im Rollstuhl sitzen - unter Verdacht gerät ihre größte Konkurrentin. Die Kommissare stehen vor einer schwierigen Situation: Die Verdächtige ist Kommissar Grass' große Jugendliebe. Obwohl alle Beweise gegen die hübsche Turnerin sprechen, glaubt er als Einziger fest an ihre Unschuld ... Rechte: Sat.1

