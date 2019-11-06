Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der lüsterne Arzt

SAT.1Staffel 4Folge 25vom 06.11.2019
Der lüsterne Arzt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 25: Der lüsterne Arzt

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine Frau behauptet, dass ihr Hausarzt sie brutal vergewaltigt hat - doch der streitet die Tat ab, angeblich wollte die junge Frau den Sex mit ihm. Die Kommissare ermitteln, dass das Vergewaltigungsopfer eine dunkle Vergangenheit hat: Sie arbeitete als Prostituierte in einem Stripclub, dort galt sie als unberechenbares Luder. Alles deutet darauf hin, dass die Frau den Arzt ruinieren will ...

