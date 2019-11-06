Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod einer Schwangeren

SAT.1Staffel 4Folge 37vom 06.11.2019
Tod einer Schwangeren

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 37: Tod einer Schwangeren

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Frau wird tot in ihrem Wagen gefunden. Die Obduktion ergibt: Sie wurde mit Kohlenmonoxid vergiftet. Die Tote war schwanger, jedoch nicht von ihrem eigenen Ehemann. Sie hatte eine Affäre mit dem Mann ihrer besten Freundin. Wollte ihr Geliebter die Geburt des Kindes verhindern, um somit das Glück seiner eigenen Familie zu retten? Oder hat sich die beste Freundin für den Verrat gerächt? Rechte: Sat.1

