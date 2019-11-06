Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissar in der Falle

SAT.1Staffel 4Folge 39vom 06.11.2019
Kommissar in der Falle

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 39: Kommissar in der Falle

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kommissare vom K11 überwältigen brutale Verbrecher bei einem Einbruch. Michael Naseband kehrt auf der Suche nach seinem Handy zum Tatort zurück. Dort wird er Zeuge eines weiteren Überfalls. Die maskierten Männer nehmen den Kommissar in ihre Gewalt. Doch er kann sich befreien und versteckt sich im Gebäude. Trotzdem sitzt er in der Falle ... Rechte: Sat.1

