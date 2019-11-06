K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 39: Kommissar in der Falle
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kommissare vom K11 überwältigen brutale Verbrecher bei einem Einbruch. Michael Naseband kehrt auf der Suche nach seinem Handy zum Tatort zurück. Dort wird er Zeuge eines weiteren Überfalls. Die maskierten Männer nehmen den Kommissar in ihre Gewalt. Doch er kann sich befreien und versteckt sich im Gebäude. Trotzdem sitzt er in der Falle ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
