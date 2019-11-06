Nasebands letzter Geburtstag (Teil 2)Jetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 71: Nasebands letzter Geburtstag (Teil 2)
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein bewaffneter Bankräuber hat Michael Naseband und eine schwangere Frau in seiner Gewalt. Er flüchtet mit ihnen in eine Waldhütte. Das SEK und die Kommissare nehmen die Verfolgung auf. Als sie das Versteck stürmen wollen, geraten sie in Lebensgefahr: Das Gelände ist mit Sprengfallen und Bomben präpariert. Der skrupellose Bankräuber konnte erneut mit seinen Geiseln fliehen ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1