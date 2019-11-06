Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Nasebands letzter Geburtstag (Teil 2)

SAT.1Staffel 4Folge 71vom 06.11.2019
Folge 71: Nasebands letzter Geburtstag (Teil 2)

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein bewaffneter Bankräuber hat Michael Naseband und eine schwangere Frau in seiner Gewalt. Er flüchtet mit ihnen in eine Waldhütte. Das SEK und die Kommissare nehmen die Verfolgung auf. Als sie das Versteck stürmen wollen, geraten sie in Lebensgefahr: Das Gelände ist mit Sprengfallen und Bomben präpariert. Der skrupellose Bankräuber konnte erneut mit seinen Geiseln fliehen ... Rechte: Sat.1

