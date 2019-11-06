K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 77: Gefangen im K 11
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bei einer wilden Schießerei nehmen die Kommissare einen brutalen Mafia-Boss fest. Staatsanwalt Kirkitadse bietet dem Kriminellen das Zeugenschutzprogramm an, wenn er wichtige Kontakte preisgibt. Mitten in der Vernehmung tritt plötzlich ein betäubendes Gas aus. Handlanger des Mafia-Bosses wollen die Kommissare sowie ihre Kollegen ausschalten und ihren Boss mit Gewalt befreien. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1