SAT.1Staffel 4Folge 79vom 06.11.2019
Folge 79: Angst unter Cheerleadern

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine Cheerleaderin wurde ermordet. Zwei Teamkolleginnen berichten den Kommissaren Schreckliches: Ein Perverser soll sein Unwesen in der Trainingshalle treiben! Immer wieder verschwindet intime Wäsche aus den Umkleidekabinen der Mädchen. In der Wohnung des Trainers finden die Kommissare kurz darauf mehrere Damenslips - alles deutet darauf hin, dass er das Vertrauen der Mädchen ausnutzt, um seine Sexlust zu stillen ...

