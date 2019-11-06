Angst unter CheerleadernJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 79: Angst unter Cheerleadern
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine Cheerleaderin wurde ermordet. Zwei Teamkolleginnen berichten den Kommissaren Schreckliches: Ein Perverser soll sein Unwesen in der Trainingshalle treiben! Immer wieder verschwindet intime Wäsche aus den Umkleidekabinen der Mädchen. In der Wohnung des Trainers finden die Kommissare kurz darauf mehrere Damenslips - alles deutet darauf hin, dass er das Vertrauen der Mädchen ausnutzt, um seine Sexlust zu stillen ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1