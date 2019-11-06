Die habgierige GeliebteJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 81: Die habgierige Geliebte
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Inhaber eines Nobelrestaurants verschwindet spurlos - seine Ehefrau ist erschüttert. Bei den Ermittlungen enthüllen die Kommissare ein schmutziges Geheimnis des Vermissten: Er hat eine Sexaffäre mit seiner Kellnerin. Dann wird der Mann ermordet aufgefunden. Seine Geliebte gerät unter Verdacht: Sie erbt das gesamte Vermögen ihres Chefs ... Rechte: Sat.1
