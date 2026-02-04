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K 11 - Kommissare im Einsatz

Die sexgierigen Ehemänner

SAT.1Staffel 4Folge 90vom 04.02.2026
Die sexgierigen Ehemänner

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 90: Die sexgierigen Ehemänner

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Die Hauptdarstellerin eines Theaterstücks wird brutal ermordet. Die Zweitbesetzung für die Hauptrolle gerät unter Verdacht. Auf der Tatwaffe hat die Spurensicherung ihre Fingerabdrücke sichergestellt. Doch dann kommen die Kommissare einem Sexskandal auf die Spur. Die Tote hatte sowohl mit ihrem verheirateten Produzenten, als auch mit ihrem Manager geschlafen, um an die Rolle zu kommen.

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