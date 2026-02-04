Die sexgierigen EhemännerJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 90: Die sexgierigen Ehemänner
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Die Hauptdarstellerin eines Theaterstücks wird brutal ermordet. Die Zweitbesetzung für die Hauptrolle gerät unter Verdacht. Auf der Tatwaffe hat die Spurensicherung ihre Fingerabdrücke sichergestellt. Doch dann kommen die Kommissare einem Sexskandal auf die Spur. Die Tote hatte sowohl mit ihrem verheirateten Produzenten, als auch mit ihrem Manager geschlafen, um an die Rolle zu kommen.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1