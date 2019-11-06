Der mörderische StalkerJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 98: Der mörderische Stalker
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine junge Bedienung, deren Arbeitskleidung ein aufgemaltes Bodypainting ist, wird von einem Unbekannten terrorisiert. Der Stalker macht heimlich Fotos von ihr und schickt sie ihr mit Reizwäsche zu. Die Kellnerin bittet die Kommissare um Hilfe. Kurz darauf wird ihr Chef vor seinem Lokal die Kellertreppe hinunter gestoßen und stirbt. Er hatte eine Affäre mit seiner Bedienung ... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1