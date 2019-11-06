Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der mörderische Stalker

SAT.1Staffel 4Folge 98vom 06.11.2019
Der mörderische Stalker

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 98: Der mörderische Stalker

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Bedienung, deren Arbeitskleidung ein aufgemaltes Bodypainting ist, wird von einem Unbekannten terrorisiert. Der Stalker macht heimlich Fotos von ihr und schickt sie ihr mit Reizwäsche zu. Die Kellnerin bittet die Kommissare um Hilfe. Kurz darauf wird ihr Chef vor seinem Lokal die Kellertreppe hinunter gestoßen und stirbt. Er hatte eine Affäre mit seiner Bedienung ... Rechte: Sat.1

