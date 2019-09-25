KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 25.09.2019Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 268: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 25.09.2019
8 Min.Folge vom 25.09.2019Ab 6
Wir haben eine Familie besucht, die besonders umweltfreundlich lebt. Wir haben uns für euch angesehen, wie sie es geschafft haben, einen so kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Außerdem gibt’s einfache Tipps zum Thema Müllvermeidung und Hintergrundinfos zur Kreislaufwirtschaft in Österreich.
