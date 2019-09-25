Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 25.09.2019

PULS 4Staffel 1Folge 268vom 25.09.2019
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 25.09.2019

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 25.09.2019Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 268: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 25.09.2019

8 Min.Folge vom 25.09.2019Ab 6

Wir haben eine Familie besucht, die besonders umweltfreundlich lebt. Wir haben uns für euch angesehen, wie sie es geschafft haben, einen so kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Außerdem gibt’s einfache Tipps zum Thema Müllvermeidung und Hintergrundinfos zur Kreislaufwirtschaft in Österreich.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen