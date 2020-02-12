Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin Staffel 2 - Folge 3

PULS 4Staffel 1Folge 43vom 12.02.2020
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin Staffel 2 - Folge 3

Folge 43: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin Staffel 2 - Folge 3

Folge vom 12.02.2020Ab 6

In Wien kann man Kaffee trinken und dabei Gutes tun. Ein Besuch im "Dirtwater NGO Cafe". Kompakt erklärt: Das verbirgt sich hinter dem Begriff "Bodenversiegelung". In Tirol bedroht ein Ski-Projekt einen Gletscher. Umweltschützer machen gegen die Pläne mobil.

