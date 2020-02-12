KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin Staffel 2 - Folge 3Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 43: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin Staffel 2 - Folge 3
5 Min.Folge vom 12.02.2020Ab 6
In Wien kann man Kaffee trinken und dabei Gutes tun. Ein Besuch im "Dirtwater NGO Cafe". Kompakt erklärt: Das verbirgt sich hinter dem Begriff "Bodenversiegelung". In Tirol bedroht ein Ski-Projekt einen Gletscher. Umweltschützer machen gegen die Pläne mobil.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen