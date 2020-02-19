Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDINNEN - Staffel 2 Folge 4

PULS 4Staffel 1Folge 50vom 19.02.2020
KLIMAHELDINNEN - Staffel 2 Folge 4

KLIMAHELDiNNEN

Folge 50: KLIMAHELDINNEN - Staffel 2 Folge 4

5 Min.Folge vom 19.02.2020Ab 6

Ein TV-Magazin setzt sich für unseren Planeten ein: die Tele-Klimainitiative. Kompakt erklärt: Das verbirgt sich hinter dem Begriff "CO2". Am Herd die Umwelt schonen? Das geht! So kochen Sie klimaschonend und saisonal.

