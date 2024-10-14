Knall genial vom 14.10.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 109: Knall genial vom 14.10.2024
16 Min.Folge vom 14.10.2024
In dieser Folge zeigt Thomas wie man gewöhnlichen Salat verzaubern kann und welche Fische gerne an Menschen knabbern. Und wie schafft man es eine ganze Rolle Klopapier so schnell wie möglich verschwinden zu lassen? Auch darauf gibt es eine Antwort. Wer heute durch die Zaubertüre geht, erlebt ein Abenteuer auf hoher See hautnah mit! Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knall genial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0