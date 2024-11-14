Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 139vom 14.11.2024
19 Min.Folge vom 14.11.2024

Gibt es Dracheneier, die man Essen kann? Was unmöglich klingt, ist bei Knall Genial durchaus möglich! Man erfährt wie man eine Kerze anzünden kann ohne sie mit einem Feuerzeug oder Streichholz zu berühren. Oder wird eine Ladestation fürs Handy gebraucht, damit man es sicher laden kann? Kann man mit Spezialschuhen an der Zimmerdecke gehen - Knall oder Genial? Außerdem gibt's einen tollen Trick, wie man Flüssigkeit aus einem Becher in einen anderen bekommt, ohne die Flüssigkeit auszuschütten. Hinter der Türe wird die Geschichte von einem Jungen erzählt, der ganz zufällig das Eis am Stiel erfunden hat. Bildquelle: ORF

