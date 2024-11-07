Knall genial vom 07.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 132: Knall genial vom 07.11.2024
18 Min.Folge vom 07.11.2024
Ab in die Lüfte heißt es diesmal bei Knall Genial. Amos und Viktoria dürfen die Gegend von oben betrachten, während Moritz und Fiona am Boden bleiben und abtanzen. Wie man vier Münzen übereinander stellt zeigt euch Thomas, und ob es Wasser mit Geschmack gibt testet Alouk. Angelina wiederum ist vom Farbenzauber in der Milch fasziniert, und wer durch die Türe geht landet diesmal im alten Rom. Bildquelle: ORF
