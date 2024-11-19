Knall genial vom 19.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 144: Knall genial vom 19.11.2024
16 Min.Folge vom 19.11.2024
Hast du schon einmal versucht ohne Farben und Stifte zu malen? Wie das geht, kannst du heute bei Knall Genial sehen. Bälle auf einem Wasserstrahl tanzen lassen? Sieht toll aus und du erfährst heute, wie das geht. Kreative Gutscheine für diverse Anlässe? Lass dich überraschen. Den großen Bruder am Pool dumm aus der Wäsche schauen lassen? Nichts leichter als das. Alles über die Mondlandung hörst du in einem Song. Ein toller Trick mit Regenbogendragees - Das siehst du zum Schluss. Bildquelle: ORF
