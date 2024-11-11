Knall genial vom 11.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 136: Knall genial vom 11.11.2024
15 Min.Folge vom 11.11.2024
Geisterhaftes Klickern und Klackern, woher mag das nur kommen? Wie du Tee aus einer Teekanne ausgießen kannst, ohne diese zu berühren, wird dich zum Staunen bringen. Einige Vorschläge, was du aus einzelnen Socken alles basteln kannst, hat Thomas für dich. Was tun, wenn man beim Zelten die Luftpumpe vergessen hat? Gibt es da vielleicht einen Trick, um die mitgebrachte Luftmatratze aufzublasen? Frostig kalt wird es, wenn du durch die Türe zu den Pinguinen gehst. Wie du eine Wasserglaswippe, ohne sie direkt anzugreifen, in Bewegung setzt, siehst du ebenso. Bildquelle: ORF
