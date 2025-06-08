Knall genial vom 08.06.2025Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 149: Knall genial vom 08.06.2025
16 Min.Folge vom 08.06.2025
Auch dieses Mal hält Thomas wieder spannende Tricks bereit. Wie zum Beispiel Eierschalen zum Tanzen zu bringen oder Zündhölzer tauchen zu lassen. Alouk dressiert ein Huhn, und Stani beweist sich als tapferer Knappe, um später einmal Ritter zu werden. Wenn du nicht die passenden Worte findest, um jemand zu sagen, dass du ihn magst, hilft dir der Song hinter der Zaubertüre weiter. Bildquelle: ORF
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