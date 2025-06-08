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Knall genial

Knall genial vom 08.06.2025

ORF1Staffel 1Folge 149vom 08.06.2025
Knall genial vom 08.06.2025

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Knall genial

Folge 149: Knall genial vom 08.06.2025

16 Min.Folge vom 08.06.2025

Auch dieses Mal hält Thomas wieder spannende Tricks bereit. Wie zum Beispiel Eierschalen zum Tanzen zu bringen oder Zündhölzer tauchen zu lassen. Alouk dressiert ein Huhn, und Stani beweist sich als tapferer Knappe, um später einmal Ritter zu werden. Wenn du nicht die passenden Worte findest, um jemand zu sagen, dass du ihn magst, hilft dir der Song hinter der Zaubertüre weiter. Bildquelle: ORF

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