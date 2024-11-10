Knall genial vom 10.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Ist es möglich, einen Menschen mit Hilfe des Dominoeffektes umzuwerfen? Diese Frage wird bei Knall Genial gelüftet. Was ist eine Wasserbrücke und wie schafft man es einen Ping Pong Ball, der normalerweise immer am Rand des Glases anstößt, in die Mitte eines mit Wasser gefüllten Glases zu bekommen? Kann Estella tatsächlich fliegen? Eine weiße, leuchtende Wolke am Plafond deines Kinderzimmers, würde dir das gefallen? Die Anleitung dazu gibt's in der Sendung. Wie war das bevor es die Toiletten gab? Hinter der Türe, in Form eines Songs, wartet die Antwort! Bildquelle: ORF
