Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knall genial

Knall genial vom 17.11.2024

ORF1Staffel 1Folge 142vom 17.11.2024
Knall genial vom 17.11.2024

Knall genial vom 17.11.2024Jetzt kostenlos streamen

Knall genial

Folge 142: Knall genial vom 17.11.2024

15 Min.Folge vom 17.11.2024

Eigenes Eis machen. OHNE Eismaschine. Bei Knall Genial erfährt man wie das möglich ist! Wie mache ich mir täuschend echt aussehende Geisterskulpturen? Aus Milch dein eigenes Besteck machen - Knall oder Genial? Wer gewinnt den Kampf der Luftballons? Der große aufgeblasene oder der kleine? Hinter der Türe taucht man in die Welt der Pferde ein und erfährt allerhand über diese edlen Tiere. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Knall genial
ORF1
Knall genial

Knall genial

Alle 1 Staffeln und Folgen