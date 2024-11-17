Knall genial vom 17.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 142: Knall genial vom 17.11.2024
15 Min.Folge vom 17.11.2024
Eigenes Eis machen. OHNE Eismaschine. Bei Knall Genial erfährt man wie das möglich ist! Wie mache ich mir täuschend echt aussehende Geisterskulpturen? Aus Milch dein eigenes Besteck machen - Knall oder Genial? Wer gewinnt den Kampf der Luftballons? Der große aufgeblasene oder der kleine? Hinter der Türe taucht man in die Welt der Pferde ein und erfährt allerhand über diese edlen Tiere. Bildquelle: ORF
