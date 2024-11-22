Knall genial vom 22.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 147: Knall genial vom 22.11.2024
16 Min.Folge vom 22.11.2024
Exotische Tiere essen - Igitt! Dein Sparschwein ist kaputt? Bastle dir deinen eigenen Geldschlucker. Das Perpetuum Mobile. Gibt es das wirklich, oder ist alles nur ein Knall? Eine Dose, die bergauf rollt - klingt verrückt, aber ist es das auch? Mit einem Luftballon ein Gurkenglas verschließen. Wie das geht erfahrt ihr in der Sendung. Hinter der Tür könnt ihr sehen, wie eine Fledermaus durch die Nacht fliegt und was sie so alles erlebt. Bildquelle: ORF
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