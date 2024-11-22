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Knall genial

Knall genial vom 22.11.2024

ORF1Staffel 1Folge 147vom 22.11.2024
Knall genial vom 22.11.2024

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Knall genial

Folge 147: Knall genial vom 22.11.2024

16 Min.Folge vom 22.11.2024

Exotische Tiere essen - Igitt! Dein Sparschwein ist kaputt? Bastle dir deinen eigenen Geldschlucker. Das Perpetuum Mobile. Gibt es das wirklich, oder ist alles nur ein Knall? Eine Dose, die bergauf rollt - klingt verrückt, aber ist es das auch? Mit einem Luftballon ein Gurkenglas verschließen. Wie das geht erfahrt ihr in der Sendung. Hinter der Tür könnt ihr sehen, wie eine Fledermaus durch die Nacht fliegt und was sie so alles erlebt. Bildquelle: ORF

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