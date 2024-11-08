Knall genial vom 08.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 133: Knall genial vom 08.11.2024
15 Min.Folge vom 08.11.2024
Bei einem spannenden Versuch, wirst du staunend feststellen, wie reißfest die Seiten eines Buches sind. Für Cupcake-Liebhaber gibt's eine passende Frisur zum süßen Thema und ein Geheimversteck kannst du dir nach der Sendung auch basteln. Tischtennis im Dunkeln spielen, ist das wirklich möglich? Natürlich! Wissenswertes über Ameisen erfährst du, wenn du durch die Türe gehst. Wie viele Nägel passen eigentlich in ein volles Wasserglas? Diese Antwort bekommst du am Ende der Sendung von Thomas. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knall genial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0