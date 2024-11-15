Knall genial vom 15.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 140: Knall genial vom 15.11.2024
16 Min.Folge vom 15.11.2024
Gibt es Zombies, und kann man womöglich ihre Augen essen? Was unmöglich klingt, ist bei Knall Genial durchaus möglich! Man erfährt wie man mit einem Luftballon und einer Vase einen tollen Trick machen kann. Oder wie man mit Wachs und Stoff das eigene Jausenpapier bastelt. Kann man mit Hefe einen Tresor sprengen - Knall oder Genial? Wie bringt man eine Papierspirale im Wasser dazu, sich ohne Berührung zu drehen? Hinter der Türe hört man die Geschichte von Frau Benz. Sie ist jene Frau, die als erster Mensch eine Autoreise von mehr als 100 Kilometern gemacht hat. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knall genial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0