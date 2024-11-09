Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hast du schon einmal versucht eine Seifenblase in eine Seifenblase zu bekommen? Wie das geht, kannst du bei "Knall Genial" sehen. Köstliches Bananeneis in ganz speziellen Eisbechern dürfen die Studiokinder naschen und du hast zu Hause die Möglichkeit, es nachzumachen. Um gemeine Schnüffler zu enttarnen, gibt es eine Bastelanleitung für eine Glitterbomben-Alarmanlage. Alles über die Entstehung des Staubsaugers hörst du in einem Song. Dass viele Nägel gar nicht gefährlich sind für einen Luftballon, siehst du zum Schluss. Bildquelle: ORF

