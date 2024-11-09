Knall genial vom 09.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 134: Knall genial vom 09.11.2024
16 Min.Folge vom 09.11.2024
Hast du schon einmal versucht eine Seifenblase in eine Seifenblase zu bekommen? Wie das geht, kannst du bei "Knall Genial" sehen. Köstliches Bananeneis in ganz speziellen Eisbechern dürfen die Studiokinder naschen und du hast zu Hause die Möglichkeit, es nachzumachen. Um gemeine Schnüffler zu enttarnen, gibt es eine Bastelanleitung für eine Glitterbomben-Alarmanlage. Alles über die Entstehung des Staubsaugers hörst du in einem Song. Dass viele Nägel gar nicht gefährlich sind für einen Luftballon, siehst du zum Schluss. Bildquelle: ORF
