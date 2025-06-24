Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knall genial

Knall genial vom 24.06.2025

ORF1Staffel 1Folge 150vom 24.06.2025
Knall genial vom 24.06.2025

Knall genial vom 24.06.2025Jetzt kostenlos streamen

Knall genial

Folge 150: Knall genial vom 24.06.2025

17 Min.Folge vom 24.06.2025

3D-Filme und Bilder sehen toll aus, aber kann man auch selbst ein 3D-Bild herstellen? Ja, das funktioniert, genauso wie die gesunde Pizza, die heute zubereitet wird. Schon mal wie Superman geflogen? Was ist ein Vakuum-Greifarm und wofür verwendet man ihn? Kennst du den Unterschied zwischen einer Birne und einem Apfel? All diese Fragen werden dir in der Sendung beantwortet, und einen Song über die Verdauung wirst du ebenso hören. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Knall genial
ORF1
Knall genial

Knall genial

Alle 1 Staffeln und Folgen