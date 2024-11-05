Knall genial vom 05.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 130: Knall genial vom 05.11.2024
17 Min.Folge vom 05.11.2024
Ist es tatsächlich möglich seine Hand ins Wasser zu halten und trocken zu bleiben oder einen Luftballon mit Hilfe einer Orange zum Platzen zu bringen? Wie das funktioniert verrät dir Thomas bei Knall Genial. Nina hört Geister, was ist nur los bei ihr zu Hause? Auf einem Solo Wheel fahren macht Spaß stellen Carina und Moritz fest, und dann geht's noch ab in die Vergangenheit, wenn Lilly und Paul durch die Türe gehen und wunderbare Klänge hören. Bildquelle: ORF
