Knall genial vom 03.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 128: Knall genial vom 03.11.2024
16 Min.Folge vom 03.11.2024
Kartoffelschälen ist langweilig? Nicht bei Knall Genial. Wir zeigen dir einen Trick wie es leicht und schnell geht! Kommst du mit durch die Türe, in ein Fotostudio Ende des 19. Jahrhunderts? Eine Handy-Lampe basteln und tollen Schmuck herstellen. Schau zu, es ist ganz einfach! Auch ein Fußballmatch der besonderen Art steht am Programm, und am Ende erfährst du wozu man eine elektrische Zahnbürste noch verwenden kann. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knall genial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0