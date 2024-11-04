Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knall genial vom 04.11.2024

ORF1Staffel 1Folge 129vom 04.11.2024
17 Min.Folge vom 04.11.2024

Ordnung halten wollen viele, dies in die Praxis umzusetzen ist oft schwer. Doch Thomas zeigt Valentin heute eine Möglichkeit, mit der es zu schaffen ist. Lilly und Estella wollen ein anderer Typ werden, ob ihnen das gelingt? Außerdem erfährst du wie man ein Geschenk ganz großartig und außergewöhnlich verpacken kann. Die Aufregung steigt, wenn Benedikt abhebt und sich aus dem Flieger stürzt. Beruhigend dagegen ist der Tag eines Hundes, in Form eines Songs darfst du einen solchen miterleben. Wie man mit Sicherheitsnadeln zaubern kann erfährst du ebenso. Bildquelle: ORF

ORF1
