Neues und Aufregendes gibt's auch heute wieder im Kuriositätenladen. Wie schaffen es Balletttänzerinnen, nicht bei jeder Drehung schwindelig zu werden? Kann man das lernen? Der köstliche Schokostern lädt zum Nachbacken ein. Was kann man mit dem statisch aufgeladenen Luftballon anstellen? Mit etwas Lotos, Flecken auf dem Gewand vermeiden und nie mehr schmutzig werden. Das klingt nach Zauberei, funktioniert jedoch wirklich. Wie die Zahnbürste entstand und sich weiterentwickelte, hörst du in einem Song. Zum Lachen sind die Teelöffel, die von ganz alleine aus der Tasse springen. Bildquelle: ORF
