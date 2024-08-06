Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knall genial

Knall genial vom 06.08.2024

ORF1Staffel 1Folge 99vom 06.08.2024
Knall genial vom 06.08.2024

Knall genial vom 06.08.2024Jetzt kostenlos streamen

Knall genial

Folge 99: Knall genial vom 06.08.2024

17 Min.Folge vom 06.08.2024

Neues und Aufregendes gibt's auch heute wieder im Kuriositätenladen. Wie schaffen es Balletttänzerinnen, nicht bei jeder Drehung schwindelig zu werden? Kann man das lernen? Der köstliche Schokostern lädt zum Nachbacken ein. Was kann man mit dem statisch aufgeladenen Luftballon anstellen? Mit etwas Lotos, Flecken auf dem Gewand vermeiden und nie mehr schmutzig werden. Das klingt nach Zauberei, funktioniert jedoch wirklich. Wie die Zahnbürste entstand und sich weiterentwickelte, hörst du in einem Song. Zum Lachen sind die Teelöffel, die von ganz alleine aus der Tasse springen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Knall genial
ORF1
Knall genial

Knall genial

Alle 1 Staffeln und Folgen