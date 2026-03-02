kreuz & quer: Nicht jung - nicht leiseJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 02.03.2026: kreuz & quer: Nicht jung - nicht leise
35 Min.Folge vom 02.03.2026
Mehr als eine Million Frauen über 60 leben in Österreich - doch sichtbar sind sie kaum. Die Doku "Nicht jung - nicht leise" zeigt drei Porträts von Frauen der Boomer-Generation, die Alter als Befreiung erleben: zwischen Theaterbühne, Mode-Laufsteg und politischem Aktivismus. Ein Film über Sichtbarkeit, Mut und Selbstbestimmung. Gestaltung: Katharina Wohlgenannt Redaktion: Irene Klissenbauer Bildquelle: ORF/Red Monster
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Copyrights:© Season 1: ORF 2