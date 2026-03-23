Impulso Tenors & Österreichs erstes Topmodel LIVE | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 11: Impulso Tenors & Österreichs erstes Topmodel LIVE | KRONE ZU MITTAG
55 Min.Folge vom 23.03.2026
Sie sind leidenschaftlich sowie charismatisch und begeistern mit ihren Stimmen ihr Publikum: die „Impulso Tenors.“ Ebenfalls zu Gast bei „Krone zu Mittag“: Elisabeth Fallenberg, die als erstes österreichisches Topmodel gilt. Im Gespräch blickt sie auf ihre beeindruckende Karriere zurück und erzählt, wie es war, in den 1960er- und 1970er-Jahren als Model zu arbeiten. Die Sendung „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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