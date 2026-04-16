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Krone zu Mittag

Gewaltserie in Linz, Pokémon-Schatz und Wal Timmy

krone.tvStaffel 2026Folge 99vom 16.04.2026
Gewaltserie in Linz, Pokémon-Schatz und Wal Timmy

Gewaltserie in Linz, Pokémon-Schatz und Wal TimmyJetzt kostenlos streamen

Krone zu Mittag

Folge 99: Gewaltserie in Linz, Pokémon-Schatz und Wal Timmy

58 Min.Folge vom 16.04.2026

In Linz eskaliert die Gewaltserie weiter: Nur wenige Stunden nach einem Axt-Angriff am Südbahnhofmarkt kommt es erneut zu einem blutigen Polizeieinsatz – diesmal in einer Wohnung in Auwiesen. Und: Beim Ausmisten des Dachbodens stolperte Andrew Braund über seine alte Pokémon-Sammlung. Drei Karten entpuppten sich als wahrer Schatz im Wert von fast 28.700 Euro und sollen nun seine Traumhochzeit finanzieren. Und: Besteht etwa doch noch Hoffnung für Wal Timmy? Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Stefana Madjarov.

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