Gewaltserie in Linz, Pokémon-Schatz und Wal TimmyJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 99: Gewaltserie in Linz, Pokémon-Schatz und Wal Timmy
58 Min.Folge vom 16.04.2026
In Linz eskaliert die Gewaltserie weiter: Nur wenige Stunden nach einem Axt-Angriff am Südbahnhofmarkt kommt es erneut zu einem blutigen Polizeieinsatz – diesmal in einer Wohnung in Auwiesen. Und: Beim Ausmisten des Dachbodens stolperte Andrew Braund über seine alte Pokémon-Sammlung. Drei Karten entpuppten sich als wahrer Schatz im Wert von fast 28.700 Euro und sollen nun seine Traumhochzeit finanzieren. Und: Besteht etwa doch noch Hoffnung für Wal Timmy? Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Stefana Madjarov.
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Natur, Reality, Unterhaltung, Spielshow, Action, Dokumentation
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv