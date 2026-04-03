Schultz greift durch, ORF-Umfrage und Oster-Trends | "KRONE ZU MITTAG"Jetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 15: Schultz greift durch, ORF-Umfrage und Oster-Trends | "KRONE ZU MITTAG"
54 Min.Folge vom 03.04.2026
Rücktritte, Skandale, Missbrauchsvorwürfe – der ORF am Scheideweg: Wie kann er das Vertrauen der Österreicher wiedergewinnen? Wir haben uns dazu umgehört. UND: Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz räumt im ÖVP-Wirtschaftsbund auf und entmachtet all ihre fünf Stellvertreter. Außerdem: Wir zeigen Ihnen, wie die aktuellen Ostereier-Färbetrends. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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