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Krone zu Mittag

Lugner Entschädigung, teure Schoko & Insolvenzen | "KRONE ZU MITTAG"

krone.tvStaffel 2026Folge 13vom 26.03.2026
Lugner Entschädigung, teure Schoko & Insolvenzen | "KRONE ZU MITTAG"

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Krone zu Mittag

Folge 13: Lugner Entschädigung, teure Schoko & Insolvenzen | "KRONE ZU MITTAG"

54 Min.Folge vom 26.03.2026

Ein harmlos gedachter Facebook-Kommentar wird für einen Steirer jetzt richtig teuer! Er beleidigte Simone Lugner – und muss sich vor Gericht verantworten. UND: Schoko-Schock vor Ostern. Warum ein Supermarkt jetzt sogar die Lindt-Osterhasen aus dem Sortiment wirft! Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.

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