Lugner Entschädigung, teure Schoko & Insolvenzen | "KRONE ZU MITTAG"Jetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 13: Lugner Entschädigung, teure Schoko & Insolvenzen | "KRONE ZU MITTAG"
54 Min.Folge vom 26.03.2026
Ein harmlos gedachter Facebook-Kommentar wird für einen Steirer jetzt richtig teuer! Er beleidigte Simone Lugner – und muss sich vor Gericht verantworten. UND: Schoko-Schock vor Ostern. Warum ein Supermarkt jetzt sogar die Lindt-Osterhasen aus dem Sortiment wirft! Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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