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Krone zu Mittag
Folge 98: „Aktivpension“ ab 2027 und Grabräuber gesucht
55 Min.Folge vom 15.04.2026
Arbeiten im Alter soll sich künftig stärker lohnen: Mit der neuen „Aktivpension“ will die Regierung Pensionisten steuerlich entlasten und sie länger im Berufsleben halten – doch das Milliardenpaket sorgt schon jetzt für hitzige Debatten. Und: Eine Serie von Grabschändungen erschüttert Niederösterreich: Bereits auf 13 Friedhöfen wurden Gräber aufgebrochen. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Stefana Madjarov.
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Reality, Politik, Natur, Musik, Familie, Comedy, Drama, Krimi, Abenteuer
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0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv