Schwerer E-Bike-Unfall, Arnie-Sohn & Trump will Öl | "KRONE ZU MITTAG"Jetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 14: Schwerer E-Bike-Unfall, Arnie-Sohn & Trump will Öl | "KRONE ZU MITTAG"
54 Min.Folge vom 31.03.2026
Ein schwerer Unfall in Wien-Landstraße sorgt für Empörung: Eine Frau wird von einem E-Biker am Schutzweg erfasst – der Fahrer flüchtet, ist illegal im Land und entkommt der Strafverfolgung. Und: Dreifacher Sieg beim Debüt! Joe Baena, Sohn von Arnold Schwarzenegger, startet durch – wir zeigen, wie er auf dem Bodybuilding-Treppchen glänzte. Außerdem: US-Präsident Trump droht mit der Einnahme iranischer Öl-Infrastruktur – eine riskante Mission auf der Insel Kharg könnte bald Realität werden. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ moderiert von Jana Pasching.
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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